Palermo, borsa rubata alla Vucciria: dai primi acquisti con la carta la polizia rintraccia una donna

A Palermo la polizia dall’inizio di agosto ha incrementato il pattugliamento del territorio, soprattutto nella zona del centro storico cittadino, anche in virtù del notevole afflusso turistico che in questo periodo dell’anno interessa il capoluogo. I servizi di prevenzione e controllo del territorio rafforzato disposti dal Questore della Provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, sono, tra l’altro, volti ad incrementare i controlli al fine di scongiurare il verificarsi di episodi criminosi e di esercitare un’efficace ed incisiva azione deterrente e di prevenzione.

L’attività degli agenti ha come obiettivi principali il controllo di veicoli e l’identificazione di soggetti, che specialmente nelle ore serali e notturne possono apparire sospetti, nonché quello di evitare che episodi delittuosi possano essere portati a compimento. L’attività di prevenzione ordinariamente svolta dalle volanti dell’ Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è dunque incrementata almeno da tre equipaggi sui turni serali e notturni che presidiano le vie del centro cittadino.

Anche grazie a questa mirata attività sono stati individuati e denunciati in stato di libertà due soggetti con precedenti di polizia presunti responsabili del reato di ricettazione.

In particolare, nel corso di un intervento, gli agenti del commissariato Oreto-Stazione sono stati contattati da una donna che aveva subito il furto della propria borsa mentre si trovava nei pressi di un noto luogo di ristoro e di aggregazione giovanile nel cuore della Vucciria. La vittima mentre interloquiva con gli agenti ha ricevuto sulla propria utenza telefonica la segnalazione di due transazioni di pagamento effettuate in due differenti esercizi commerciali attraverso le quali la polizia è riuscita a ricostruire il percorso intrapreso dal malvivente. Le transazioni, infatti, erano riconducibili ad una donna che grazie alle descrizioni fornite dai dipendenti degli esercizi commerciali è stata intercettata in una via del centro cittadino.

Al momento del controllo di polizia, la stessa è risultata in possesso della carta di credito provento di furto. Alla luce dei fatti emersi, è stata pertanto denunciata in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento e la carta è stata restituita alla proprietaria.

In un altro episodio una cittadina ha segnalato la presenza di persone sospette a bordo di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via in zona san Lorenzo, gli agenti del commissariato San Lorenzo sono andati sul luogo segnalato, intercettando i due soggetti corrispondenti alle descrizioni fisiche fornite. Insospettiti dall’ atteggiamento indisponente e per nulla collaborativo dei due, gli operatori hanno effettuato un controllo più dettagliato. All’interno dell’auto, nel portabagagli, hanno trovato, due catalizzatori di autovetture, un seghetto alternativo completo di due batterie, una chiave a crick , sette lame, oggetti di cui gli stessi non hanno saputo giustificare il possesso. Si tratta peraltro di oggetti rubati.

I due soggetti sono stati indagati in stato di libertà per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso

