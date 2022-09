«Dona un albero»: appello per fare nascere il Giardino della Memoria a Casa Felicia

L’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato in questi giorni si sta dedicando alla realizzazione a Cinisi del Giardino della memoria e dell’Impegno di Casa Felicia per ricordare le vittime di mafia, corruzione e oppressione e allo stesso tempo per far vivere nel presente il messaggio di chi ha lottato per i diritti umani e civili, per la pace e contro la mafia.

L’associazione ha coinvolto tanti giovani nel lavoro di allestimento, dalla piantumazione di alberi legati al nostro territorio, ad interventi artistici finalizzati alla valorizzazione del percorso ecologico e culturale che stiamo creando.

«Nel parco di Casa Felicia, - dicono i volontari - oltre all’uliveto, che è già quasi pronto, vogliamo creare un giardino delle biodiversità, che possa essere uno stimolo per i nostri visitatori, soprattutto per i più giovani, a riflettere sull'importanza della cura e del rispetto dell’ambiente e della natura, sui pericoli del cambiamento climatico che mettono a rischio le biodiversità e sulle potenzialità naturalistiche offerte dal nostro territorio. Per realizzare il giardino delle biodiversità - spiegano - abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti chiediamo in dono una o più piante di erbe aromatiche ed alberi da frutto che si adattino al nostro clima e che necessitino di poca acqua. Questo giardino sarà l’espressione della generosità e dell’impegno di tutti quelli che avranno contribuito a realizzarlo».

