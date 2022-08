Scontro tra auto e moto a Palermo, centauro in gravi condizioni

È di un ferito grave, un motociclista di 51 anni, il bilancio di un incidente che si è registrato oggi nel tardo pomeriggio in viale Lazio, all’angolo con via Lombardia, in direzione di viale Regione Siciliana. Nello scontro sono rimaste ferite, in maniera non preoccupante anche due donne che erano su un’utilitaria.

Per cause ancora da accertare, visto che i mezzi procedevano nella stessa direzione di marcia, l’auto con le due donne a bordo e la motocicletta di grossa cilindrata sono entrate in collisione.

Ad avere la peggio il centauro che è rimasto gravemente ferito. È stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Anche le due donne sono state trasferite al pronto soccorso per i controlli del caso.

Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili urbani della sezione infortunistica.

