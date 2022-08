Partinico: è morto Giuseppe Corso, imprenditore di vini ed ex presidente della squadra di volley

È morto Giuseppe Corso, storico imprenditore di Partinico nel settore vitivinicolo. Conosciuto anche come Pino, aveva 62 anni ed era malato da tempo. Corso, tra gli anni ’80 e’90, gestiva l'azienda, la Vini Nocella, che si trovava in viale dei Platani. Negli anni ’90, anche a causa di vicende giudiziarie che lo videro protagonista, l'azienda cadde in bassa fortuna.

Sempre tra gli anni '80 e '90, riuscì anche a presiedere la società locale di volley femminile che, ai tempi, militava in serie B. Conosciuto anche nell'ambiente della Chiesa: fu parte attiva della congregazione dei santi Nicodemo e D’Arimatea la cui tradizione è legata all’organizzazione della processione del venerdì santo.

Diffusa la notizia della sua morte, in molti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia. Tra chi lo ricorda Salvatore: "Un grande imprenditore che portò in alto il nome di Partinico".

I funerali si svolgeranno, mercoledì 31 agosto, alle ore 10, presso la chiesa del Sacro Cuore - santuario di Pina Suriano.

