Palermo, nuova rapina al distributore di via Basile: picchiato il benzinaio

Rapina a un distributore di benzina in via Ernesto Basile, a Palermo, preso ancora una volta di mira dopo che l’ultimo colpo aveva fruttato circa 8 mila euro. Questa volta in due, con un coltello, hanno minacciato e poi picchiato l’addetto al rifornimento portando via un bottino da quantificare.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. I due rapinatori armati di coltello erano a volto coperto. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Come ricostruito dagli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale della questura, intervenuti sul posto, dopo aver picchiato l’addetto i due rapinatori sono entrati nel gabbiotto sperando di trovare altri soldi, ma sono rimasti a mani vuote.

