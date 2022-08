Palermo, dopo due anni salta il tappo: riapre il viale Regione Siciliana

Salta il tappo della circonvallazione all'altezza della via Principe di Paternò (attuale Lidl, ex Salamone & Pullara). Domani, 30 agosto, alle 8 le auto torneranno a transitare su quel tratto chiuso da due anni (in direzione Trapani). Ne dà notizia Mobilita Palermo.

«Per infiniti mesi - scrive l'associazione - gli automobilisti hanno dispensato imprecazioni per le code e i rallentamenti causati dal blocco, resosi indispensabile per un intervento di consolidamento del canale Mortillaro, a partire da domani si tornerà a scorrere liberamente senza alcuna deviazione. Il 30 agosto alle ore 8 dunque sarà una data da segnare in calendario, in memoria di una vergogna, quella di un intervento infinito che ha richiesto l’intervento di un commissario».

«Ricordiamo - prosegue Mobilita Palermo - che il cantiere sarebbe dovuto durare circa 4 mesi. Nella realtà dei fatti è durato quasi ventuno. Dietro un’apparente gioia per la fine di un disagio, non nascondiamo la più profonda amarezza per un fallimento di dimensioni epocali».

La riapertura avviene con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza indicata a luglio dal presidente della Regione Nello Musumeci (vedi video qui sotto)

