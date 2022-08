Rapinati due supermercati in poche ore a Palermo

Due rapine in altrettanti esercizi commerciali sono state messe a segno a Palermo: all’Ard discount in via Gaetano Mosca e al Ferdico di via Perez. Nel primo, tre uomini sono arrivati a bordo di un’auto armati di pistola e hanno fatto irruzione nel supermercato minacciando i dipendenti e portando via l’incasso, da quantificare. Un colpo simile era stato compiuto nei giorni scorsi all’Ard discount in via del Levriere sempre da tre uomini armati di pistola e fuggiti a bordo di un’auto.

La seconda rapina è stata ha visto protagonsti due uomini che dopo aver minacciato i cassieri hanno portato via il denaro. Anche in questo caso il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

