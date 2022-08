Palermo, un giovane denunciato per l’aggressione al medico e ai sanitari del Civico

E’ stato individuato e denunciato uno degli aggressori del medico e dei sanitari la scorsa domenica all’ospedale Civico di Palermo. E’ un giovane di 24 anni che insieme ad altri familiari avrebbero ritenuto responsabile della morte di un uomo 46 anni un medico in servizio all’ospedale nell’area di emergenza. I parenti di un paziente deceduto si sono scagliati contro il personale con gravi minacce del tipo «così come è morto lui, ora dovete morire anche voi» che è stato «strattonato e colpito da diversi energumeni fuori controllo».

Un medico, ha denunciato il sindacato Fials , è stato preso per il collo, un tecnico è stato colpito in un occhio, un altro è stato strattonato violentemente per costringerlo ad aprire la porta dell’adiacente sala operatoria. Alla Direzione generale era stata inviata un’accurata relazione per sporgere denuncia. Il sindacato segnala inoltre che, nonostante numerose richieste, ad oggi non è stato assegnato alcun personale di supporto al servizio di Radiologia centrale per i turni notturni e festivi.

