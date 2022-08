Nubifragio su Palermo, strade allagate e automobilisti soccorsi: chiuso il sottopasso di viale Lazio

Palermo si è svegliata oggi, 24 agosto, nel pieno di un nubifragio. Erano da poco passate le 6 quando per oltre mezzora soprattutto la zona nord della città è stata investita dalla pioggia battente. Le conseguenze, come spesso accade in questi casi, sono stati gli allagamenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare in viale dell'Olimpo, in viale Cesare Brandi, in via Lanza di Scalea, in via San Lorenzo, nella zona dell'ospedale Cervello per soccorrere automobilisti rimasti con l'auto in panne. Ma non è tutto. Per motivi di sicurezza e prevenire disagi alla circolazione, la polizia municipale, invece, ha provveduto alla chiusura del sottopasso di viale Regione Siciliana all'altezza di viale Lazio.

L'ondata di maltempo era attesa. La protezione civile regionale, infatti, ieri ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di oggi per condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia. Sono previste precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale". Già ieri sera alcune zone dell'Isola sono state colpite dai temporali. Un nubifragio ha colpito Messina e Milazzo allagando molte strade, mentre due trombe marine hanno sfiorato le isole Eolie.

© Riproduzione riservata