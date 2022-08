Palermo, nuova aggressione in carcere: agente preso a pugni

«Un detenuto straniero ha aggredito un agente penitenziario prendendolo a pugni in faccia per futili motivi. È accaduto oggi nella casa di reclusione Ucciardone, all’interno dell’ottava sezione».

Lo dice Maurizio Mezzatesta, vice segretario regionale Cnpp.

«Continuiamo a denunciare questi episodi preoccupati in continuo aumento e senza freno - aggiunge il sindacalista - Sperando in futuro di non dover raccontare qualcosa di più grave. Massima solidarietà al collega che in questo momento si trova nel nosocomio cittadino per le cure. Siamo stanchi di subire».

