Palermo, ispettore aggredito in carcere: colpito da un pugno

«Continuano le aggressioni da parte dei detenuti nei confronti della polizia penitenziaria in Sicilia. Dopo quella avvenuta nel carcere di Noto, lo scorso 26 luglio, dove quattro poliziotti, tra i quali un ispettore, hanno avuto la peggio, ieri nella casa circondariale Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo, un altro ispettore è stato aggredito con un pugno da parte di un detenuto, condannato per reati contro la persona, al termine di un colloquio con i proprio familiari».

Lo denuncia il segretario nazionale per la Sicilia del sindacato autonomo polizia penitenziaria Calogero Navarra.

«La brutale aggressione è sintomatica della diffusa insofferenza di una buona parte dei detenuti al rispetto delle regole - aggiunge - Oggi in carcere i detenuti sono convinti di fare quel che vogliono, e di aggredire i poliziotti soprattutto, perché non ci sono regole certe che stroncano queste inaccettabili violenze. A Pagliarelli il detenuto si è adirato perché il tempo del colloquio era finito e ha pensato bene di colpire brutalmente il collega, forse perché sa che non gli sarà fatto nulla a livello disciplinare e penale. E questo è inaccettabile e vergognoso. Basta».

© Riproduzione riservata