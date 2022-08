Auto in fiamme a Carini e incidente a Cefalù, traffico paralizzato in autostrada

Un'auto in fiamme, un incidente e traffico paralizzato in autostrada, verso Palermo, in entrambe le direzioni: sia da Trapani che da Messina.

Intorno alle 16.30, lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Carini, nella carreggiata che porta verso il capoluogo, un'auto ha preso fuoco. Nessun ferito, visto che chi guidava la Peugeot 3008 andata in fiamme è riuscito a lasciare l'auto in tempo, ma lunghissime code in autostrada con i tanti automobilisti che rientravano dalla giornata al mare.

Incidente stradale, invece, dalla parte opposta. All'interno della galleria sull'A20 Palermo-Messina, all'altezza di Cefalù, un autotrasportatore di 40 anni avrebbe perso il controllo del mezzo, su cui era insieme a un collega trentenne, che poi si è ribaltato nella carreggiata in direzione Palermo, ostruendo il passaggio degli altri veicoli.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che, in attesa dei sanitari del 118, hanno soccorso i due feriti, entrambi di Santa Flavia, che trasportavano reti da pesca. Il traffico è stato temporaneamente deviato mentre il mezzo è stato trainato fuori dalla galleria per consentire agli altri automobilisti di passare.

© Riproduzione riservata