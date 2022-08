Torna l'acqua potabile nelle case di Bagheria

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha emanato l’ordinanza n.39 del 10 agosto 2022 con la quale si riattiva l’uso dell’acqua potabile a Bagheria. Nel 2019 con l’ordinanza n. 11 del 14 marzo 2019 fu emessa ordinanza che limitava l’uso dell’acqua che sgorga dai rubinetti della Città delle ville al solo uso igienico-sanitario non consentendone l’uso per cucinare e bere, a seguito di una nota dell’ASP di Palermo che dichiarava che il sistema idrico della città non garantiva la costante potabilità dell’acqua.

© Riproduzione riservata