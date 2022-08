Investì un ciclista che poi morì, dopo due anni scagionata una donna di Partinico

Il gip di Trapani Roberta Nodari ha archiviato il procedimento nei confronti di Dorotea Spinella, 55 anni, di Partinico, indagata per un incidente stradale in cui perse la vita un ciclista di 76 anni, Paolo D’Orio, suo concittadino. Anche la procura aveva chiesto di archiviare il caso.

La donna il 22 luglio di due anni fa aveva investito il ciclista sulla statale 113, nel tratto che collega Partinico ad Alcamo in territorio trapanese. Secondo quanto stabilito nella ricostruzione di vari consulenti tecnici di parte e quello nominato dalla procura, non sarebbe stato dimostrato che la 55enne andasse a forte velocità e quindi non si può affermare che abbia avuto una condotta di guida pericolosa. Al contempo sarebbe stata accertata una inversione ad «U» che avrebbe compiuto il ciclista, oltretutto non consentita in quel tratto di strada.

