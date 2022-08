Palermo, climatizzatori nuovi negli uffici comunali dopo la fuga dei dipendenti

AMGEnergia, d’intesa con l’assessore con delega alle Manutenzioni, Dario Falzone, ha completato un programma di interventi sugli impianti di climatizzazione del polo tecnico di via Ausonia, del comando di polizia municipale di via Ugo La Malfa, dell’Archivio storico comunale e della biblioteca dei ragazzi di vicolo Scalilla. Questo per consentire la fruibilità di uffici e spazi delle strutture comunali in seguito ai problemi legati al mancato o non ottimale funzionamento degli impianti, aggravati dalle alte temperature di questi giorni.

“È stato immediatamente elaborato un programma di attività per risolvere le criticità che si sono evidenziate in più siti - dichiara l’assessore Dario Falzone - con il supporto e la piena disponibilità di AMG Energia: ringrazio i tecnici e gli operatori per l’impegno e per il gran lavoro svolto, in tempi estremamente ridotti, anche per il rapido reperimento dei macchinari necessari e dei componenti, laddove disponibili. Oltre alla vetustà di alcuni impianti, infatti, bisogna fare i conti con tempi più lunghi per gli approvvigionamenti dei pezzi di ricambio, con attese che oscillano dai due ai tre mesi, a causa della stagione ormai avanzata e della difficile situazione internazionale che stiamo vivendo». «AMG Energia è a tutti gli effetti il braccio operativo dell’amministrazione comunale - sottolinea il vicepresidente della società, Domenico Macchiarella - siamo intervenuti con immediatezza e utilizzando ogni mezzo a nostra disposizione».

