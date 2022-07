Roghi nel Palermitano, fumo anche dagli uffici della Ragioneria generale del Comune

Vigili del fuoco e forestali sono impegnati a spegnere diversi incendi che si sono sviluppati in provincia di Palermo.

Interventi a Trabia in contrada Sant’Onofrio, nella zona di Torre Artale, a Bolognetta in contrada Molinazzo, a Partinico in contrada Madonna del Ponte e a Borgetto nella zona del Santuario di Romitello.

Le squadre antincendio dei pompieri sono state impegnate anche a Palermo in via Roma. È stato segnalato fumo che usciva dalla Ragioneria Comunale, forse da un gruppo elettrogeno. Sono in corso verifiche.

