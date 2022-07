Palermo, vasto incendio su Monte Grifone: in azione due canadair, si teme per le case

Fiamme a Palermo. Un vasto incendio è scoppiato a fine mattina in contrada Chiarandà su Monte Grifone, ben visibile dalla zona di Falsomiele e dai quartieri posti a sud est della città. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e gli uomini del corpo forestale. In azione anche due canadair.

Dalla sala operativa dei vigli del fuoco parlano di un rogo molto ampio che ha già divorato ettari di vegetazione. Si teme che il fronte del fuoco possa estendersi mettendo a rischio le abitazioni.

Intanto, in una nota l'Amap annuncia di aver interrotto, a causa dell'incendio, il prelievo di acqua in uscita dalla centrale idroelettrica Casuzze. Lo stop, pari a circa 200 litri al secondo, non comporta al momento alcun disservizio né variazioni di pressione di esercizio nella rete idrica cittadina.

Un altro incendio è scoppiato alla foce del fiume Oreto, dove sono state impegnate diverse squadre antincendio, un altro ancora in territorio di Vicari.

Anche ieri decine di interventi da parte di vigili del fuoco e forestali sono stati necessari per spegnere incendi di vegetazione che sono divampati in diverse zone della provincia di Palermo. In alcuni casi è stato necessario l'intervento di canadair ed elicotteri. Il rogo più esteso quello scoppiato a Villafrati, in contrada Cozzo Mulinazzo dove sono state impiegate diverse squadre antincendio e i mezzi aerei. Altro incendio con l'intervento delle squadre da terra e l'elicottero a Santa Cristina Gela in contrada Ponte Arcera. Fiamme anche nella zona di Carini e tra San Cipirello e San Giuseppe Jato.

