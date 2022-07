Isola, perde i sensi a 24 metri di profondità: salvata sub di 61 anni in immersione

Una palermitana di 61 anni, che questa mattina si era immersa a Isola delle Femmine con un'escursione organizzata da un diving, è stata soccorsa dopo che aveva perso i sensi a una profondità di 24 metri.

Una serie di circostanze favorevoli ma anche la tempestività dei soccorritori hanno permesso di salvare la vita alla donna. Il primo a intervenire è stato l’istruttore di sub, che l’ha aiutata a risalire in superficie. In zona c'era una motovedetta della Capitaneria che stava effettuando controlli sui diportisti, la donna quindi è stata caricata a bordo. A rianimarla col massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore è stato un amico, che intanto aveva raggiunto con un natante la motovedetta militare. Appena giunti in banchina, la donna è stata subito presa in carico dal personale dell’ambulanza del 118 con medico e rianimatori a bordo; è stata intubata e trasportata nell’ospedale Policlinico a Palermo in camera iperbarica.

Qui dopo un lungo trattamento le condizioni della donna si sono stabilizzate. Si trova adesso in terapia intensiva sotto osservazione. L’intera operazione di salvataggio è stata seguita e coordinata dai medici della sala operativa del 118. «Siamo davvero felici - dicono - c'è stato un allineamento perfetto di pianeti che ha consentito alla donna di sopravvivere».

