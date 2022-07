Un incendio è divampato nell'officina Piaggio a Carini, in corso Italia. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. Due operai in servizio all’officina sarebbero rimasti leggermente ustionati e sono stati trasportati in ospedale.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri l'incendio potrebbe essere stato causato da un errore commesso da un meccanico mentre lavorava ad uno scooter.

