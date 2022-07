Vendevano online le moto assemblate con pezzi rubati, un arresto e una denuncia a Palermo

La polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari, rispettivamente una custodia cautelare domiciliare e un obbligo di firma, emesse dal gip del Tribunale di Palermo, nei confronti di due palermitani indagati per il reato di riciclaggio. In particolare, i due avrebbero riciclato i pezzi ricavati da motoveicoli rubati; tale attività illecita consisterebbe, per lo più, nello smontaggio e assemblaggio su altri veicoli identici per marca e modello o comunque con essi compatibili dei pezzi. Ad operazioni ultimate, inoltre, i due avrebbero provveduto alla vendita dei motocicli, in tal modo assemblati, mediante pubblicazione di inserzioni on line. Le attività di indagine svolte dalla Sottosezione Polstrada di Buonfornello, sono scaturite nel settembre del 2020 da un accurato controllo di polizia eseguito sulla A19, nei pressi dello svincolo Resuttano. Uno dei destinatari dei provvedimenti è stato denunciato poichè trasportava nel suo autocarro due moto risultate rubate. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di rinvenire altri cinque mezzi, sempre rubati.

© Riproduzione riservata