Ancora un'auto incendiata a Borgetto: è la seconda in due giorni

Ancora un'auto incendiata a Borgetto, in provincia di Palermo, è la seconda in due giorni. Le fiamme sono state appiccate ieri (lunedì 25 luglio) a tarda sera in via Giordano e hanno coinvolto un’Opel Corsa che appartiene a un 61enne ma che viene abitualmente utilizzata dal figlio. Da valutare ancora l'entità dei danni al veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno subito spento il rogo.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri e da una prima analisi sembra che l'incendio abbia una matrice dolosa, visto che a poca distanza sono state trovate tracce di benzina.

Il rogo di ieri sera fa seguito a quello di due notti fa, quando ad andare a fuoco è stata la Fiat Panda di due coniugi di 58 e 72 anni, ex dirigenti sindacali della Cia (Confederazione italiana agricoltori). I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, intervenuti insieme ai carabinieri, hanno trovato anche in questo caso tracce di benzina, dunque, appare chiaro che si tratti di un incendio doloso. I carabinieri di Partinico, che stanno indagando, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

