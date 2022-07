Palermo, l'allarme suona ininterrottamente: notte insonne nella centralissima via Villareale

Notte in bianco per i residenti di via Villareale, nel cuore di Palermo, a due passi da via Ruggero Settimo. Il motivo? Un allarme che non ha smesso di suonare dalle 20 di domenica fino alle 7 di questa mattina.

Undici ore di inferno per i tanti abitanti di una delle strade più centrali della città, che sono stati costretti a sentire il fastidiosissimo rumore per tutta la notte. Ovviamente non sono mancate le rimostranze e le proteste, soprattutto dai turisti (ci sono tanti B&B proprio in quella strada), che hanno più volte (insieme ai residenti) chiamato il numero unico di emergenza, il 112. Intorno alle 23 è arrivata anche una volante della polizia, che ha verificato che l’allarme appartenesse ad un negozio in questo momento in ristrutturazione. I poliziotti non sono riusciti a risalire al proprietario per cercare di disattivare l’allarme.

Telefonate anche a vigili del fuoco e polizia municipale, ma anche lì niente da fare. Insomma, nessuna delle forze dell’ordine è riuscita a risolvere questo problema. «A Palermo è impossibile far disattivare un allarme», ha commentato qualche residente. Le telefonate al 112 sono continuate fino all’1 di notte, con qualcuno che ha tentato di spegnere l’allarme da sé, ma senza successo. Alla fine, con la rassegnazione, la certezza anche di non riuscire a prendere sonno con quel rumore. E alle 7, quando finalmente qualcuno ha disattivato l’allarme, oltre alle imprecazioni è partito anche qualche applauso.

