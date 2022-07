Monreale, scomparsa una gioielliera di 61 anni: ricerche in tutte le direzioni

Monreale in ansia per la scomparsa della signora Gaetana Vilardo. «Manca da casa dalle 10 di questa mattina», dice in un post-appello il sindaco Alberto Arcidiacono. La signora è molto nota perché titolare di una gioielleria in via Venero. Ha 61 anni. «Chiedo a tutti per cortesia massima condivisione, facciamo squadra», chiede il sindaco nel suo post su Facebook.

La signora è scomparsa. Si sono perse le sue tracce da stamattina, quando è uscita da casa. È uscita senza il cellulare, i familiari lo hanno ritrovato in casa. Non si esclude la pista dell'allontanamento volontario, ma i carabinieri di Monreale hanno avviato indagini e ricerche in tutte le direzioni, avvalendosi anche della protezione civile. I familiari, che hanno denunciato la scomparsa proprio ai carabinieri, sono in un forte stato di apprensione.

© Riproduzione riservata