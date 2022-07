Tragedia a Capaci, ragazzo di 25 anni muore annegato davanti ai bagnanti

Tragedia in mare a Capaci dove questa mattina è annegato un ragazzo di 25 anni. In spiaggia, nella zona di contrada Ciachea, c'erano moltissimi bagnanti che adesso le forze dell'ordine sentiranno per ricostruire i fatti. Non è chiaro, infatti, se il giovane abbia avuto un malore che non gli ha permesso di nuotare.

Pare che alcuni bagnanti l'abbiano visto entrare in mare e dare qualche bracciata e poi l'avrebbero visto in difficoltà. L'hanno soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dalla guardia costiere. Il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo per l'ispezione cadaverica e prelevare il Dna per risalire al nome e cognome. Anche se sono stati trovati effetti personali l'uomo in spiaggia non aveva documenti. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Carini.

Il caso di questa mattina segue di qualche giorno l'annegamento di un altro giovane, un 22enne di origine tunisina, nelle acque di Petrosino. I soccorritori hanno recuperato il corpo in mare, tra la zona del Biscione e Sibiliana.

E sempre nel Trapanese, in mare a San Vito Lo Capo, il 10 giugno ha perso la vita un turista tedesco di 43 anni. L’uomo si era buttato in acqua per fare un bagno ma, forse colto da malore, è annegato. Inutili i soccorsi del bagnino, intervenuto subito, e dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo.

