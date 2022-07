Risolto il guasto all'impianto del cloro, riapre la piscina comunale di Palermo

Riapre la piscina comunale di Palermo, chiusa ieri per via del cattivo funzionamento dell’impianto del cloro. Risolto il problema e struttura di nuovo fruibile da sportivi e utenti.

Quello registrato ieri è stato l'ennesimo problema per l'impianto di viale del Fante che tra guasti di caldaie, pompa dell'autoclave alla vigilia del Trofeo Città di Palermo e casi di legionella in alcune circostanze non è riuscito a garantire l'accesso al pubblico nel corso del 2022. Un anno orribile per la piscina comunale.

In arrivo dal Pnrr, però, 11,5 milioni per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di viale del Fante e per la realizzazione di strutture di supporto alla vasca esterna.

Intoppi che non sono sfuggiti al neo sindaco, Roberto Lagalla: "Da troppo tempo la piscina comunale è oggetto di un susseguirsi di problemi tecnici e manutentivi, e di disservizi che ne hanno impedito il regolare funzionamento, condizionando l'accesso dei palermitani a uno spazio prezioso ai palermitani. Il nuovo progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, potrà finalmente soddisfare le legittime aspettative dei singoli utenti e delle società sportive, garantendo piena funzionalità alla vasca interna, ma anche alla struttura esterna. Seguirò con attenzione ogni passaggio dell’intervento che ritengo prioritario e di particolare significato per la valorizzazione delle attività sportive nella nostra città».

