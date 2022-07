Capaci, limitazioni alla vendita di bevande: l'ordinanza anti movida selvaggia

Regole contro la movida selvaggia a Capaci. L'Amministrazione Comunale per l'estate 2022 ha messo a punto un'ordinanza per assicurare la sicurezza e consentire a tutti di trascorrere le serate estive all'insegna del divertimento responsabile e civile.

Così è stabilito dalla nuova ordinanza firmata dal sindaco, Pietro Puccio, fino al prossimo 16 agosto (data di proroga), ci saranno limitazioni alla vendita di bevande, in particolare dei superalcolici e la regolamentazione delle attività rumorose (emissioni sonore) dei piccoli intrattenimenti e misure per assicurare il decoro urbano. A renderlo noto, lo stesso Comune.

Le "Misure per la prevenzione, vigilanza e sicurezza urbana negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione" saranno valide tutti i giorni della settimana su tutto il territorio di Capaci, a decorrere dal 18 luglio 2022 e fino al 16 agosto 2022.

"La scelta di confermare questi provvedimenti scaturisce dalla volontà di Palazzo Conti Pilo di assicurare opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi, coniugando le esigenze del lavoro dei locali e dello svago del pubblico con quelle della vivibilità per i residenti e del decoro degli spazi pubblici", fanno sapere dall'Amministrazione Comunale.

Le disposizioni prevedono il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine dalle ore 19.00 alle ore 6.00; stop alla vendita di superalcolici da sporto dalle ore 24.00 alle ore 06.00. Previsto il divieto per l'intera giornata del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualunque materiale acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove. Vietato, anche, per l'intera giornata il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori/bottiglie di vetro e di lattine.

Sono consentiti i piccoli intrattenimenti musicali e/o spettacoli ma occorrerà rispettare le fasce orarie: giorni feriali e festivi (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00); venerdì/sabato e prefestivi (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 19.00 alle ore 01.00).

