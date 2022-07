Ficarazzi, è morto Isidoro Pantano, volontario di protezione civile: per tutti era Codino

È morto stamattina Isidoro Pantano, 76 anni, volontario del gruppo comunale Eleuterio di Ficarazzi della Protezione Civile, di cui era stato uno dei fondatori. Ne dà notizia con un post su facebook il dipartimento regionale siciliano della Protezione civile.

Di Isidoro Pantano, si legge nel post, «i colleghi ricordano il carattere mite e la generosità verso gli altri, per aiutare i quali era sempre disponibile. Tornato in paese dopo un lungo periodo di lavoro negli Stati Uniti, Isidoro per gli amici era “codino”, un affettuoso soprannome dovuto ai capelli che teneva legati dietro la nuca. Lascia la moglie, con la quale ha condiviso il percorso di volontario di protezione civile, e tre figli». Il fratello Fulvio è un esponente sindacale della Regione Siciliana.

Con Isidoro il gruppo Eleuterio e l'intera comunità di Ficarazzi «perdono un importante punto di riferimento nell’ambito del volontariato di protezione civile», continua il post, che poi esprime «al gruppo comunale di Ficarazzi e alla famiglia di Isidoro Pantano le condoglianze del dirigente generale, Salvo Cocina, anche a nome delle donne e degli uomini della protezione civile regionale».

I funerali si terranno nella Chiesa di Sant'Atanasio, la data non è ancora nota.

