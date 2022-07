Maxi tamponamento sulla A1: morto un palermitano nello scontro tra 7 camion e 2 auto

Maxi tamponamento e un morto sulla A1. A perdere la vita, questa mattina, un 46enne originario di Palermo, ma residente a Bologna. L'incidente ha coinvolto due auto e sette camion e la vittima viaggiava su una vettura.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che un camion, per cause ancora da accertare, abbia perso il controllo e sia finito di traverso lungo l'autostrada. A quel punto i mezzi che lo seguivano non hanno potuto evitare l'impatto e altri sei camion e due auto gli sono finiti addosso. Uno dei conducenti delle auto, il 46enne palermitano, è morto e l'altra passeggera è rimasta ferita e trasportata in ospedale.

Inevitabili i disagi al traffico veicolare. Per ore è rimasto chiuso il tratto dell'A1, al km 191, tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con l'A14 in direzione Milano e tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli si sono registrati 5 km di coda.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata