Palermo, pediatra aggredita a Villa Sofia: denunciati i due aggressori

Una pediatra è stata aggredita all’ospedale Villa Sofia di Palermo da un uomo di 36 anni e da una donna di 55. I due aggressori sono stati identificati dagli agenti del commissariato San Lorenzo e denunciati. Il medico, durante il turno di lavoro, secondo quanto è stato ricostruito, è stata avvicinata dai due con fare minaccioso. Non sono ancora note le ragioni dell’aggressione.

Il 21 giugno scorso, sempre a Villa Sofia, si era verificato un episodio analogo. In quel caso, un medico era finito nel mirino di un gruppo di persone mentre era in servizio in una delle sale visita del Pronto Soccorso. Il professionista, 39 anni, era stato aggredito, sembra parenti di un paziente ricoverato che, eludendo la sorveglianza, lo avrebbero malmenato procurandogli una frattura al setto nasale.

