Rifiuti incendiati e sterpaglie a fuoco, ancora roghi nel Palermitano

Il gran caldo e l’azione degli incendiari stanno mettendo a dura prova vigili del fuoco e forestali in provincia di Palermo. A Carini dalla scorsa notte bruciano i rifiuti accatastati nelle strade invase dalla spazzatura non raccolta per la nuova emergenza rifiuti. Grosse cataste di immondizia in fiamme lungo la strada parallela all’autostrada Palermo Mazara del Vallo nei pressi dell’ospedale Cervello. La nube di fumo ha creato disagi agli automobilisti in autostrada. Rifiuti e sterpaglie a fuoco anche a Bagheria.

Oltre ai rifiuti sta andando in fiamme anche la vegetazione circostanze. Alcune abitazioni sono minacciate dalle fiamme. I vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) sono stati impegnati per mettere in sicurezza un serbatoio da cui fuoriusciva Gpl, in un residence a Palermo. Sono ancora in corso le operazioni di svuotamento del serbatoio attraverso una torcia per far bruciare i gas residui e la successiva bonifica.

© Riproduzione riservata