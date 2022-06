Palermo, un codice segreto per le istanze dedicate alla truffa sui fondi Ue

Un momento dell'operazione ''Torno subito'' condotta dalla Guardia di Finanza di Enna, in un fermo immagine del video diffuso il 26 giugno 2020. Il gip di Enna, su richiesta della procura cittadina, ha emesso un'ordinanza dicustodia personale nei confronti di 18 persone, tra dipendenti del Comune di Piazza Armerina e personale inquadrato all'interno dei cantieri di servizio, ipotizzando, a vario titolo, i reati di truffa aggravata, peculato e irregolare attestazione delle prestazioni lavorative. Sono accusati di essersi assentati dal lavoro senza giustificazione, pur risultando presenti. In particolare, il giovedì di ogni settimana in occasione del mercato settimanale. Denunciate alla fine in tutto 69 persone.ANSA/ GUARDIA DI FINANZA+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++