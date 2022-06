Palermo, sì al progetto per il nuovo forno crematorio al cimitero

Due anni e due mesi fa il forno crematorio dei Rotoli ha esalato l’ultimo respiro ed è entrato in coma. La manutenzione sarebbe stata facile, veloce e sopratutto, a quei tempi, coperta dalle somme disponibili nelle casse del Comune, circa 250 mila euro. Invece, nulla e operazioni ferme. Oggi la svolta in Consiglio, quello vecchio perché il nuovo non si è ancora insediato: con una variante al Prg che cambia la destinazione del lotto, è stato approvato il progetto per il nuovo forno, che di fatto però prevede un’ampliamento ed un ammodernamento di quello già esistente: sarà a due bocche ed è previso pure l’allestimento di una saletta d’attesa decisamente più dignitosa per i familiari che devono attendere la consegna dell’urna con le ceneri.

Oltre due milioni e 700 mila euro stanziati (fondi Cipe disponibili con le amministrazioni Orlando e mai spesi). Ieri il passo avanti verso la soluzione del problema, ma qualche criticità resta: non esiste l'allaccio fognario. Se anche il nuovo forno si realizzasse, l’Asp non potrebbe dare l’autorizzazione al suo funzionamento a meno che intanto non fossero stati fatti anche quei lavori. Mancanza di pareri, sembra il motivo. Ed è il cane che si morde la coda. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Connie Transirico

