Ascensore crollato, dramma a Brancaccio: «Il boato e le urla, così abbiamo aiutato i feriti»

Momenti di panico oggi a Brancaccio dopo il crollo di un ascensore, precipitato dal quinto piano con dentro tre residenti storici del palazzo, che tornavano dal lavoro: marito, moglie e sorella di lei. Lui è un operatore della Reset, i tre vivono nella stessa casa.

A soccorrerli immediatamente una coppia della palazzina accanto: Pietro Perez e Jessica Di Fede, per altro incinta di sei mesi: «Abbiamo sentito un boato e delle urla tremende - racconta Jessica, mentre il marito, estremamente scosso preferisce non parlare - siamo corsi e mio marito, non so con quale forza ha aperto le porte dell’ascensore, con il mio aiuto».

Quello che hanno visto è «indescrivibile»: arti rotti, sangue ovunque. Una famiglia di lavoratori, ben voluta da tutti, come conferma don Ugo Di Marzo, parroco della chiesa Maria Santissima delle Grazie: «Famiglia per bene, di lavoratori onesti che ha la sfortuna di vivere in un quartiere abbandonato. Proprio stamattina il sindaco era venuto per inaugurare un parco, era una giornata di festa».

Al momento non si sa nulla della manutenzione e girano voci che il collaudo dell’ascensore non sia mai stato effettuato.

«L'esterno di questa e delle altre palazzine della zona - dice ancora Don Ugo di Marzo - sarà rifatto grazie al bonus facciate. L'interno però è quello che è e così resterà. L'istituto case popolari fa quello che può, ma la manutenzione di questi ascensori, di queste scale è affidata a chi vive qui».

Inoltre, la palazzina è in autogestione: nessun amministratore di condominio, le persone hanno creato un fondo cassa con cui poter affrontare le piccole spese e problemi.

Il fatto è accaduto alle 2 del pomeriggio, ma sul posto non sono mancate proteste per i ritardi nei soccorsi. Secondo i testimoni l’ambulanza sarebbe arrivata un'ora dopo.

