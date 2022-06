Incidente sul lavoro a Corleone, due operai precipitano da un'impalcatura

Paura a Corleone, dove questa mattina due operai di 67 e 40 anni sono rimasti feriti in un cantiere. A causa di una caduta da un’impalcatura, hanno riportato varie lesioni e fratture in diverse parti del corpo.

Subito sono scattati i soccorsi. I due operai sono stati liberati dal montacarichi che li aveva travolti e sono stati trasferiti in codice rosso prima al pronto soccorso di Corleone e poi al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

L'incidente è avvenuto in via Crispi mentre gli operai, che lavorano per un'azienda di marmi, erano su un’impalcatura per la ristrutturazione di un immobile. Da stabilire ancora le cause dell'incidente sul quale stanno indagando i carabinieri. Si dovrà verificare per quale motivo l’impalcatura si sia staccata improvvisamente dal montacarichi che la sorreggeva facendo precipitare i lavoratori. L'ipotesi principale è che il filo in acciaio si sia spezzato.

© Riproduzione riservata