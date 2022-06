Schianto con la moto a Palermo, muore in ospedale giovane di 20 anni

I medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Ma alcune ore dopo l'incidente il suo cuore ha smesso di battere. Giorgio Comito, 20 anni, è un'altra vittima della strada a Palermo.

Ieri pomeriggio era stato portato in ospedale in condizioni gravissime dopo essersi schiantato con la sua moto contro un palo dell'illuminazione in via Villagrazia. I tentativi di tenerlo in vita, purtroppo, si sono rivelati vani e questa mattina è morto nel reparto di Prima rianimazione del Civico dov'era stato ricoverato.

Erano le 18,30 di ieri quando il giovane avrebbe perso il contro del suo scooter Honda Sh. Gravissime le ferite dopo l'impatto. Trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118, è arrivato al Civico in arresto cardiocircolatorio, poi il trasferimento nel reparto di Prima rianimazione. Ma le sue condizioni si sono aggravate e per lui non c'è stato nulla da fare.

Sgomento sui social. "Dolore....tanto dolore. Giorgio, poche ore fa ci hai lasciati, non avrei mai pensato che tu diventassi un angelo così presto", scrive Agata Picone. Anche l'organizzazione Misericordia Piana Degli Albanesi di Palermo si è unità al dolore dei familiari attraverso un post. "Oggi purtroppo non è bel giorno, il giovane Giorgio, figlio del nostro confratello Rosario Comito ci ha lasciati. La Misericordia Piana tutta di unisce al dolore della famiglia. Che il Signore possa accoglierlo tra le sue braccia e portare conforto ai suoi congiunti".

