Ztl a Palermo, sarà riattivato il sistema di telecamere e varchi

Sarà riattivato giovedì (23 giugno 2022) il sistema di telecamere e varchi della Ztl a Palermo, che torna così alla piena funzionalità. Lo rende noto la Polizia Municipale «dopo il superamento della fase emergenziale che ha colpito la rete informatica del Comune e dopo aver testato la sicurezza e funzionalità del sistema».

I pannelli elettronici che si trovano ad ogni varco presenteranno l’indicazione di varco attivo e le telecamere saranno pienamente in grado di leggere le targhe dei veicoli e di consultare le liste degli ammessi al transito. Sempre da domani, inoltre, l’accesso agli uffici del Comando sarà possibile esclusivamente previa prenotazione online (eccezion fatta per eventuali inviti a presentarsi, per i quali la gestione degli accessi è regolata secondo le necessità operative o investigative). È stata riattivata, infatti, la funzionalità del servizio di prenotazione online, accessibile dal portale del Comune di Palermo, attraverso il seguente percorso : www.comune.palermo.it; Portale dei Servizi Online; Polizia Municipale; Prenotazione appuntamenti.

