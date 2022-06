È stato trovato il cadavere di Vito Stabile di 82 anni, scomparso giovedì scorso da casa, a Partinico. Il corpo era in una scarpata in contrada Tammi non distante da casa in via Madonna del Ponte. A ritrovarlo i vigili del fuoco che hanno attivato le ricerche con i droni, i cani e diverse squadre. Adesso si attende il medico legale per capire quando è morto l’anziano e le cause del decesso. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

© Riproduzione riservata