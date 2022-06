Arcidiocesi di Palermo, Lorefice nomina nuovi parroci a Pallavicino e Porticello

Don Vincenzo Buscemi è il nuovo parroco della parrocchia Maria SS. del Lume a Porticello, frazione del comune di Santa Flavia (Palermo) e don Emmanuele Di Peri della parrocchia Maria SS. Addolorata a Pallavicino, quartiere del capoluogo siciliano.

Le due nomine sono state disposte dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, come rende noto il cancelliere della Curia Arcivescovile di Palermo, monsignor Vincenzo Talluto.

Lorefice ha ritenuto opportuno inoltre rimodulare il solidum delle parrocchie di Lercara Friddi, Vicari e Marcatobianco circoscrivendolo alle parrocchie Maria SS. della Neve e S. Alfonso in Lercara Friddi e alla parrocchia SS. Crocifisso in Marcatobianco, che permangono affidate ai parroci in solidum don Mario Cassata e don Francesco Cinà. La parrocchia S. Giorgio M. in Vicari viene affidata alla cura pastorale di don Giuseppe Fricano.

© Riproduzione riservata