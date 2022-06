Movida, regole estive a Isola delle Femmine: tutti i divieti

Regole estive a Isola delle Femmine, durante la stagione con una maggiore presenza di persone. A stabilirle, dopo un incontro con i proprietari, i gestori e i dipendenti dei pubblici esercizi del litorale, del centro urbano e dei lidi balneari, il sindaco Orazio Nevoloso.

È stato deciso di procedere con un’ordinanza per regolare e dare sostegno alle iniziative imprenditoriali che lavorano rispettando l’ambiente e le regole. Prescritto il divieto di protrarre la musica oltre la mezzanotte nei giorni feriali e festivi; divieto di protrarre la musica oltre la una il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi. Limiti alla somministrazione di bevande alcoliche al di fuori dei pubblici esercizi e regolazione del volume, all’interno di valori accettabili e compatibili con ritmi di vita lavorativi, nelle rimanenti ore della giornata nei locali della movida

"Occorre essere chiari - scrive il sindaco - nessun locale del litorale e del centro urbano di Isola delle Femmine è autorizzato ad organizzare serate danzanti o altri generi di spettacolo. Dirò di più: nessun esercizio potrebbe esserlo secondo le prescrizione di legge, in quanto nessuno di questi locali possiede le caratteristiche minime strutturali e di sicurezza necessarie per accogliere grandi afflussi di persone. Gli unici eventi a carattere saltuario, sporadico o occasionale autorizzabili sono i piccoli trattenimenti musicali al solo scopo di attirare ed allietare la clientela".

"Non si vuole di certo impedire ai giovani di divertirsi - precisa -, ma occorre far capire ai titolari delle attività e alle loro clientele il valore del rispetto del nostro territorio e del litorale dove operano. Alcune di queste attività insistono su una scogliera di straordinario valore ambientale perché ricadente in piena Area Marina Protetta e va tutelata ad ogni costo. Avevo chiesto ai gestori di assumere un comportamento di responsabilità collettiva, purtroppo l’invito è stato recepito solo da una parte dei gestori e di esercizi commerciali che sento di ringraziare per la loro fattiva risposta e per il loro spirito di collaborazione speso per la salvaguardia delle nostre ricchezze ambientali e sociali".

