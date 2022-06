Furti in serie a casa degli anziani a Palermo, individuate le finte badanti

L’ultimo colpo in casa di un’anziana è stato fatale alla banda delle false badanti, un gruppo di nomadi ritenuto responsabile di decine di furti nelle abitazioni di una grossa fetta della città: dalla zona della Fiera al centro. Grazie all’esame dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza installato nel condominio di via La Farina, in cui vive la signora derubata una settimana fa, i poliziotti del commissariato Libertà sono riusciti a risalire a due donne e un uomo accampati con camper e auto sul lungomare Cristoforo Colombo di Carini. Lo scrive Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno recuperato bracciali, collane e anelli ma anche diversi capi di abbigliamento con ancora applicati l’etichetta ed il dispositivo antitaccheggio, oltre a vestiti e accessori indossati durante i raid. Il segno che i tre, originari della provincia di Siracusa, avrebbero preso di mira anche negozi. L'uomo e due le due donne sono stati segnalati a piede libero.

