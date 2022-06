Aggressione e rapina con insulti razzisti al portiere di un B&B: arrestata coppia a Palermo

Una brutale miscela di violenza e razzismo costa cara a una coppia di Palermo. I due sono stati arrestati dalla polizia con le accuse di tentata estorsione in concorso e rapina aggravate da offese a sfondo razziale.

La vicenda per la quale è arrivato il provvedimento restrittivo firmato dal giudice risale allo scorso dicembre, quando gli indagati avevano raggiunto un B&B del centro storico per chiedere una camera. Il portiere, un cittadino originario del Bangladesh, aveva chiesto il pagamento anticipato e, per tutta risposta, la coppia, sperando di potere ottenere uno sconto, aveva cominciato a minacciarlo e insultarlo, facendo riferimento in modo più che pesante al colore della sua pelle. L’impiegato, capendo di essere in pericolo, aveva provato a chiamare le forze dell’ordine con il telefono fisso, ma era stato fermato con modi più che rudi. I due, dopo avergli strappato la cornetta dalle mani ed avere scaraventato l’apparecchio per terra, erano passati alle vie di fatto, aggredendolo con calci e pugni al bancone della reception. Poi lo avrebbero condotto in una piccola stanza all’ingresso e lì, lo avrebbero rapinato del telefono cellulare sperando di ritardare il tempo dell’allarme alla polizia.

La vittima, raggiunta dagli agenti del commissariato Centro, aveva raccontato la disavventura, fornendo alcuni dettagli. Una testimonianza rafforzata dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato nella struttura ricettiva. Dall’esame dei video, gli investigatori sono arrivati passo dopo passo alla coppia ed hanno presentato un corposo rapporto alla magistratura. Adesso per i due è arrivata l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice.

