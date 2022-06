Nuova centenaria a Capaci, grande festa per nonna Giuseppina

Nuova centenaria a Capaci: nonna Giuseppa Ridestati ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, e festeggiato insieme ai suoi cari. Un compleanno speciale al quale ha voluto partecipare anche il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, che si è recato a casa della donna regalandole un mazzo di fiori.

Nonna Giuseppa ha festeggiato, spegnendo le candeline alla presenza di tutti i parenti. Emozionata e commossa la donna alla quale sono scese alcune lacrime dagli occhi sul viso. Una gioia non solo per la centenaria ma anche per tutti i parenti, figli, nipoti che l'hanno coccolata e fotografata.

"Oggi per la signora Giuseppina è un giorno importante: ha compiuto 100 anni! E io - ha detto il sindaco Pietro Puccio, che ha pubblicato le foto sul proprio profilo Facebook - ho avuto il piacere di andarla a trovare per condividere questo momento. A lei tantissimi auguri a nome di tutta la nostra comunità".

