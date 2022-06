Il carrozziere di Bagheria scomparso è stato ritrovato a Palermo

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno ritrovato Domenico Canzoneri, 36 anni, il carrozziere scomparso lo scorso 7 giugno. Il giovane si era allontanato volontariamente ed è stato trovato in casa da un amico a Palermo. La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla mamma, Angela Perez, alla quale il figlio aveva detto che usciva per fare la spesa e non era mai più tornato a casa.

Anche la sua auto, una Fiat Cinquecento vecchio modello, non si trovava. Il cellulare lo aveva lasciato a casa. Domenico lavorava saltuariamente ed era in procinto di partire per un impiego al Nord.

La famiglia - che oltre alla denuncia di scomparsa ai carabinieri ha contattato anche la redazione di «Chi l’ha visto» - si diceva preoccupata per il genere di vita che l’uomo conduceva nell’ultimo periodo.

© Riproduzione riservata