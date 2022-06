Palermo, denunciato parcheggiatore abusivo del quartiere Malaspina

Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato la scorsa notte in via Bernardino Molinari, nel quartiere Malaspina-Palagonia di Palermo. L'uomo, G.P., 40 anni, è stato sorpreso dai carabinieri mentre chiedeva soldi agli automobilisti. Non appena ha visto i militari, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e identificato. Per lui è scattata la denuncia e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il provvedimento di daspo.

Nei giorni scorsi i carabinieri avevano arrestato un posteggiatore abusivo della zona del Castello San Pietro ed avevano sottoposto ad un'altra misura cautelare il figlio. E pochi giorni prima era stato denunciato un altro posteggiatore abusivo, un 74enne visto all'opera in piazza Borsa.

