Palermo, vertice alla Regione per aprire la terza vasca bis a Bellolampo

L’assessore regionale Daniela Baglieri oggi ha incontrato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso e il direttore generale del dipartimento acqua e rifiuti Calogero Foti per affrontare l’emergenza rifiuti. «La Rap - scrive l’assessore Baglieri nel suo profilo Facebook - chiede da mesi al primo cittadino, di firmare un’ordinanza urgente di protezione civile per conferire la spazzatura nella terza vasca bis di Bellolampo, bloccata dal nodo burocratico con la curatela fallimentare dell’ex società Amia per la gestione delle aree. Domani io e l’ingegnere Foti abbiamo convocato una conferenza di servizi con le parti, per cercare di sbloccare questo impasse, per il bene di Palermo e dei cittadini», conclude.

