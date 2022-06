Encomio al luogotenente Antonio La Rocca e ai carabinieri di Monreale

In occasione del 208° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si è svolto stamane nella prestigiosa cornice della Piazza Duomo a Messina, il Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, ha consegnato un encomio al comandante della Stazione di Monreale luogotenente Antonio La Rocca che ha coordinato e partecipato attivamente alle indagini insieme al maresciallo capo Gaetano D’Antoni, al maresciallo ordinario Elide Palisano e al maresciallo Maria Rosaria Lupoli ,per l’attività investigativa che si è conclusa con l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Palermo a carico di un medico che abusando della professione, usava violenza sessuale su 10 pazienti donne, durante delle visite mediche specialistiche. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il comandante della Legione Sicilia generale di Divisione Rosario Castello e il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che ha manifestato il plauso e l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale per il positivo risultato dell’operazione e per l’importante riconoscimento.

