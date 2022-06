Controlli della polizia a Palermo: sequestri e sanzioni tra Borgo Vecchio, Albergheria e Kalsa

Operazione della polizia che ha passato al setaccio i quartieri palermitani di Borgo Vecchio, Albergheria e “Kalsa. Gli interventi disposti dal questore Leopoldo Laricchia nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, hanno portato a sequestri e sanzioni da parte dei poliziotti dei commissariati Libertà, Oreto Stazione e Brancaccio.

Le irregolarità più rilevanti sono state riscontrate al Borgo Vecchio dove quattro venditori abusivi di alimenti di pronto consumo sono stati denunciati per carenza di igiene e sicurezza e perchè i loro prodotti sono stati giudicati in cattivo stato di conservazione. A loro è stata anche applicata una sanzione di circa 12.000 euro.

Al titolare di un pub è stata invece contestata la violazione amministrativa per insegna pubblicitaria abusiva che ha portato a una sanzione di circa 400 euro. Sette persone, invece, risultano indagate per furto di energia elettrica mentre un'altra è stata deferita all’autorità giudiziaria perché trovata in possesso di 10 grammi di cocaina e 3 di hashish.

Nei quartieri Albergheria e Kalsa, su 7 esercizi commerciali sottoposti a controllo, 3 sono state le sanzioni amministrative e nel caso di un locale che si occupa di somministrazione di cibi e bevande è scattato anche il sequestro. Complessivamente nell'operazione che ha riguardato i tre quartieri sono state identificate 760 persone di cui 317 con precedenti di polizia, sono stati controllati 327 mezzi con 47 sanzioni per violazioni del codice della strada. Cinque veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

