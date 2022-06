Palermo, crolla solaio: donna estratta viva da sotto le macerie

Una donna è stata estratta viva sotto le macerie di un solaio in via Amerigo Vespucci, nel quartiere Noce di Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la signora e l’hanno affidata ai sanitari del 118 che l’hanno portata in codice rosso all’ospedale Civico.

Insieme alla donna sono rimasti coinvolti due operai che stavano eseguendo dei lavori in un appartamento. I due hanno riportato qualche escoriazione.

Ancora non è chiaro cosa sia successo. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Zisa.

