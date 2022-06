Vigili del fuoco alle prese in questi giorni con i roghi alla spazzatura accumulata e non raccolta dalla Rap, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo. In alcuni quartieri periferici l’immondizia si è accumulata. Succede a Borgo Nuovo, al Villaggio Santa Rosalia e allo Zen. La scorsa notte incendi sono divampati al Villaggio Santa Rosalia, in via Verdinos, in via Lazzaro e nella zona dell’ospedale Civico.

