Incendio a Barcarello, distrutto il chiosco di un bar: indagine sulle cause

Fiamme nella notte a Barcarello. Un incendio ha distrutto un chiosco sul lungomare di Sferracavallo. L'incendio si è sviluppato intorno alle due di notte riducendo in cenere una delle strutture allestite per il "Iancura Fest", una manifestazione enogastronomia che si sarebbe dovuta inaugurare questo fine settimana per poi andare avanti fino a settembre.

Il chiosco è quello di Tommaso Pirrotta, noto a Palermo anche per essere l'allenatore della Caffè Trinca Palermo, squadra di volley femminile che quest'anno ha conquistato la serie B1, che è anche l'organizzatore della rassegna di Sferracavallo: "Questa notte un incendio ci ha distrutto il locale. Abbiamo denunciato e aspettiamo l’esito delle indagini. Da domani ricostruiremo tutto. Io ed i miei soci ripartiremo più forti di prima. Vorrei ancora sperare in una città positiva e propositiva, però un piccolo sconforto mi assale ma, per fortuna, dura un attimo".

Le origini dell'incendio non sono note ma per il momento nessuna pista viene esclusa, neanche quella dolosa. Oltre ai vigili del fuoco, la scorsa notte, è intervenuta la polizia e la Scientifica che ha aperto un'indagine per appurare le cause.

